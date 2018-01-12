دفع ريال مدريد الإسباني ثمن "بخله" على الصفقات، التي أجراها خلال الموسم الحالي 2017-2018، وهو ما يجعله يعيش موسما مأساويا، حيث يحتل المركز الرابع في "الليغا" بـ32 نقطة، مبتعدا بـ16 نقطة عن غريمه برشلونة، المتصدر.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد، هو الأقل إنفاقًا على الصفقات بين عمالقة أوروبا في الموسم الحالي.

وأوضحت أن الميرينغي أنفق 42.5 مليون أورو فقط، وهو مبلغ زهيد جدًا، مقارنة بما أنفقه برشلونة (312.5 مليون أورو).

ويأتي في المركز الثاني للأندية الأكثر إنفاقا، مانشستر سيتي الإنجليزي (249 مليون و300 ألف أورو)، ثم باريس سان جيرمان (238 مليون أورو)

ودفع ريال مدريد أمواله هذا الموسم، لضم ثيو هرنانديز وداني سيبايوس، وهما الثنائي الذي لا يشارك بانتظام في التشكيلة الأساسية، وفي الموسم الماضي كان التعزيز الوحيد ألفارو موراتا، ولم يشارك أيضًا كأساسي، قبل أن يرحل إلى تشيلسي.

أما آخر صفقات ريال مدريد التي حصلت على مكان في التشكيلة الأساسية، تعود لموسم 2014-2015، عندما ضم لاعب الوسط توني كروس، وحارس المرمى كيلور نافاس.

ومنذ وصول فلورنتينو بيريز إلى الرئاسة حتى موسم 2013-2014، كان النادي الأبيض هو ملك سوق الانتقالات بلا منازع، حيث أنفق بيريز في موسم 2000-2001، مبلغ 60 مليون أورو لجلب لويس فيجو، و60 مليون على لاعبين آخرين، ليصل المجموع إلى 120 مليون أورو، وفقا لموقع "كوورة".

وفي موسم 2009-2010 تم التعاقد مع كريستيانو رونالدو مقابل مبلغ قياسي (96 مليون أورو)، وفي موسم 2013-2014 تم التعاقد مع غاريث بيل (91 مليون أورو).