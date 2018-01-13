قررت وزارة السكن والعمران والمدينة فسخ العقود مع ثلاث مقاولات ووجهت إعذارات لـ 17 مقاولة عقب الاجتماع الأخير الذي ضم وزير القطاع مع المؤسسات المكلفة بإنجاز برنامج "عدل"، حسبما أكده اليوم السبت الوزير عبد الوحيد طمار.

فحسب الوزير تعرف 20 ولاية تأخرا في إنجاز برامج عدل من طرف 20 مقاولة لإنجاز 38450 وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار "عدل".

وتم فسخ العقود مع ثلاث مقاولات مكلفة بإنجاز 2550 سكن من بينها 809 بتيسمسيلت و400 سكن في أولاد زناتي و 750 سكن في معسكر. كما تم توجيه إعذارات لـ 17 مقاولة مكلفة بإنجاز 28100 وحدة سكنية، حيث أوضح طمار أنه ستكون فيه متابعة للمقاولات التي لا تحترم الإعذارات. وتم وضع رزنامة جديدة مع كل المقاولات لتقديم التقارير كل ثلاثة أشهر إلى غاية إنجاز المشاريع المبرمجة. كما حمل الوزير مسؤولية التأخر في بعض المشاريع للإدارة التي تتأخر في الإجراءات وحل مشاكل الأرضية على غرار 1300 مسكن في سطيف و الوادي وسيدي بلعباس و الرمشي، والتي يتم العمل على حلها.

وأكد طمار أنه يخاطب ضمير المقاولات من أجل بلوغ هدف تسليم كل المشاريع للمواطن في أقرب الآجال.