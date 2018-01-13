أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن كل مؤسسات وهيئات الدولة "مجندة لتعميم استعمال اللغة الامازيغية وترقيتها".

وقال سي الهاشمي عصاد في منتدى الذاكرة لجريدة المجاهد الذي تناول موضوع يناير وبعده التاريخي والثقافي في الهوية الوطنية أنه" تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية فان كل مؤسسات وهيئات الدولة مجندة لتعميم استعمال اللغة الأمازيغية وترقيتها وذلك بالتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني والمجلس الأعلى للغة العربية و المجلس الإسلامي الأعلى "وسيكون ذلك كما قال "بالانفتاح على كل أفراد المجتمع الجزائري وليس مع الناطقين باللغة الامازيغية فقط".

وبعد أن كشف أن المحافظة السامية للأمازيغية ستكشف خلال شهر فبراير القادم عن برنامج عملها للسنة الجارية 2018, وهو برنامج " يحمل العديد من المبادرات لترقية اللغة الامازيغية بالتنسيق مع عدة دوائر وزارية " منها كما قال" مبادرة لجرد كل المناطق التي تحمل أسماء الامازيغ وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية وأخرى تتعلق بإصدار تذاكر نقل شركة الخطوط الجوية الجزائرية باللغة الامازيغية".