

أجرى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قرعة خاصة بالفنانين المتقاعدين المنخرطين في الديوان الوطني، وذلك من أجل تحديد قائمة تشمل 20 فنانا جزائريا، سيتكفل الديوان الوطني لحقوق المؤلف بجميع مصاريفهم من السفر والإقامة، خلال رحلة خاصة تقودهم لأداء مناسك العمرة هذا العام. وقد تمت القرعة بشفافية، وسط حضور عدد كبير من الفنانين الأعضاء في مجال الموسيقى والتمثيل والكتابة والمسرح، حيث شملت القائمة الإجمالية 300 فنان جزائري ممن تجاوزا سن التقاعد، وقد تم تسجيل القرعة بالصوت والصورة بحضور محضر قضائي من أجل ضمان مصداقية العملية.

وحسب مدير الديوان الوطني لحقوق المؤلف، سامي بن شيخ، فإن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها، ضمن العديد من المبادرات التي يقوم بها الديوان لخدمة الفنان الجزائري، حيث تقرر هذه السنة منح الفنانين الكبار، فرصة لزيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة، وستنطلق الرحلة قريبا، وذلك فور الانتهاء من ترتيبات السفر والفيزا.



يذكر أن الديوان الوطني نظم، على هامش القرعة، حفلا بمقر الديوان، وذلك بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الأمازيغية، وقد شدد مدير الديوان على ضرورة احترام اللغة الأمازيغية، وقال: “كنا من بين المؤسسات الوطنية الأولى التي تضع اللغة الأمازيغية على واجهة المقر، نحرص على دعمها، تكريسا لما ينص عليه الدستور”.



