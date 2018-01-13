فضح مقال نشرته “الخبر”، الأسبوع الفارط، تجاوزات عمرانية واعتداءات على عقارات عمومية وغابية وعروشية بمنطقة “أوزاكو” بسفوح جبل شنوة، ما أصاب مديرين تنفيذيين بولاية تيبازة متورطين في الفضائح، بـ”إسهال شديد”، خصوصا بعدما تحركت السلطات المختصة لإطلاق عملية إحصاء وتدقيق في هوية الأشخاص والمسؤولين وبعض المنتخبين، الضالعين في تمرير ملفات مديرين لا يزالون يمارسون مهامهم بمصالح الولاية. وما زاد من “إسهال هؤلاء” هو تمكن قدماء المنطقة مؤخرا من حيازة وثائق ملكية أصلية، ستجر الكثير من المسؤولين إلى المساءلة وستلقي بفيلاتهم الفخمة “الفوضوية” تحت عجلات الجرافات، وهو ما أكدته مصادر مقربة من ديوان الوالي الذي لم يكن يعلم أن بعض مديريه خالفوا قوانين البناء والتعمير وساهموا في الانتهاكات.



