اعتُبرت الجزائر ضمن الوجهات الـ 10 الأولى الجديرة بالاكتشاف خلال سنة 2018 ، حسب تصنيف أعدته وكالة مسافر العالم للسياحة والأسفار.

وصنفت الوكالة الجزائر إلى جانب كل من مصر ، غرونلاند ، صربيا، هاواي، نيكاراغوا ، الفلبين ، موزنبيق، دانمارك، وفرنسا.

وقال جون فرانسوا ريال الرئيس المدير العام للوكالة إنه "بعد عشرية مظلمة سيمكننا أخيرا إعادة اكتشاف عجائب بلد يزخر بطاقات هائلة، فالجزائر هي إيران المغرب العربي"، لافتا إلى الإقبال الكبير لدى السياح الذي تشهده الجزائر في الآونة الأخيرة.

وأشاد فرونسوا ريال بـ "المباني ذات الطابع الاسباني-المغاربي و العثماني للجزائر البيضاء، والإطلاع على لوحات ما قبل التاريخ بمتحف باردو، و التجول في حديقة التجارب و باب الوادي، و اكتشاف المواقع الأثرية لتيبازة و شرشال والالتقاء بفناني القصبة".

وتؤكد الوكالة أن الإرث الثقافي للقصبة المصنفة من طرف منظمة اليونسكو ستعرف عهدا جديدا، إلى جانب سلسلة التلال المتدحرجة نحو المتوسط، والبنايات التي تعود الى خمسينيات القرن الماضي" مشيرة إلى التحولات التي تمس أحياء بأكملها و بروز مطاعم متخصصة و محلات الديكورات.