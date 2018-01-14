وقعت اتفاقية شراكة بين المجمع الكوري "هيونداي" والمجمع الجزائري "غلوبال موتورز اندوستري" ،اليوم الاحد ، لإنتاج الشاحنات و الحافلات.

ويعتبر الاتفاق تتمة للشراكة القائمة بين المجمعين، حيث يصرح حسان كمار المدير العام " لغلوبال موتور" زيادتا على المصنع الحالي ببطاقة انتاج تحدد ب 20 الف وحدة سنويا، سيدخل الان ثاني مصنع للإنتاج في السنة الجارية، لتصبح ولاية باتنة قطبا أخر لتركيب الشاحنات و الحافلات بعلامة "هيونداي"، بعدما كان هناك تركيب لسيارات من علامة "كيا" من نفس المجمع "غلوبال موتورز"

و يتضمن نص الاتفاقية خلق ألف شركة صغيرة و متوسطة لإنتاج قطع التركيب لصالح الشركة.

و يوجه مسؤولوا "غلوبال موتورز" دعوة لكل الشباب الجزائري في دخول عالم صناعة قطع غيار الشاحنات و الحافلات، و التقرب من المجمع لمنحهم الفرص بالتعاون من "اونساج" و صندوق التامين على البطالة لإنشاء مؤسسات صغيرة