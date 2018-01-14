احتج مساء اليوم طلبة بالحي الجامعي 2000 سرير بجامعة البليدة 2 ، لعثور طالب على حيوان قارض ( فأر) مطهو بطبق وجبة العشاء ، تحول في ثوان المطعم الجامعي إلى مسرح للفوضى و الاحتجاج .



وأفادت المعلومات التي توفرت لدى " الخبر " ، أن الطلبة الذي انتفضوا غضبا وحولوا المطعم إلى عنوان للاحتجاج و التنديد بطبيعة الوجبات و الاهمال الذي أصبح عليه الإطعام بحيهم الجامعي ، وعاد الهدوء بين جموع المحتجين بعد تدخل أطراف دعت إلى التعقل و التحري حول ما حصل .



و فشلت " الخبر " في الحصول على توضيح من إدارة الإقامة ، في وقت انتشرت معلومات أن الحادث مفتعل ، وأن جهة تقف من وراء ذلك للإطاحة و النيل من بعض المسؤولين .



