شن عمال قطاع النقل والمراقبة في أثينا باليونان إضراب مس كل من خدمات الحافلات و قطارات الأنفاق و السكك الحديدية وإلغاء بعض الرحلات الجوية اليوم الإثنين احتجاجا على قانون يخشون أنه سيقيد حقهم في الإضراب كوسيلة للاحتجاج مشروع.

ودعم الإضراب موظفون مدنيون آخرون من بينهم مدرسون وقضاة وأطباء في مستشفيات عامة إضرابات عن العمل.

وقال اتحاد العمال اليونانيين "الحكومة تواصل عاصفة من الإجراءات ضد العمال التي أفقرت المجتمع اليوناني... تلك هي الضربة الأخيرة للعمال والمتقاعدين والعاطلين إذ يقضي مشروع القانون عمليا على الحق الدستوري في الإضراب“.

ويعتبر مشروع القانون تحديا صعبا بالنسبة لائتلاف اليسار الراديكالي (سيريزا) وهو الحزب المهيمن على الائتلاف الحاكم إذ أن جذوره تأتي من حركة العمال اليسارية.

وبإمكان النقابات والاتحادات العمالية أن تدعو لإضراب بتأييد ثلث أعضائها ويرفع مشروع القانون هذه النسبة إلى ما فوق 50 % مباشرة. ويأمل أصحاب الأعمال والمانحون الدوليون أن يحد من تكرار الإضرابات ويحسن الإنتاجية التي تقل بنسبة 20 %عن المتوسط في الاتحاد الأوروبي.

و تصر الحكومة على أنها تحتاج إلى تطبيق مثل تلك الإصلاحات ليتسنى لها تلقي دفعات من حزمة إنقاذ مالية. وتنتهي أحدث حزمة إنقاذ التي تبلغ قيمتها 86 مليار أورو أي 104 مليارات دولار في أوت. وتلقت أثينا حتى الآن 40.2 مليار أورو ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الدفعة القادمة نحو 4.5 مليار أورو.