نفى مستشار وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة عبد العزيز لحلو أن يكون قطاع التضامن قد تأثر بترشيد النفقات على خلفية الأزمة المالية في الجزائر.

وأوضح لحلو لدى استضافته في القناة الإذاعية الأولى، اليوم الإثنين، أن النفقات الاجتماعية المدرجة في برنامج وزارة التضامن الاجتماعي قد ارتفعت بـ 8 بالمائة هذه السنة، في دليل على حرص الدولة على طابعها الاجتماعي، على حد تعبيره.

في ذات الصدد، أكد المستشار لحلو أن الوزارة جندت فرقا خاصة للتدخل والتكفل على وجه السرعة بالمشردين وذوي الاحتياجات الخاصة في فصل الشتاء لا سيما في المدن الكبرى من أجل توفير احتياجاتهم الأساسية.



وكشف المتحدث أن الوزارة تنسق مع 3 آلاف جمعية وطنية ومحلية من أجل التكفل بحاجيات الفئات المعوزة .

وبخصوص العائلات والمشردين الذين يرفضون الانتقال إلى مراكز الإيواء، قال لحلو إن عمل الفرق المختصة يبقى عملا إنسانيا، ولا يمكنها أن تجبر أي شخص دخول تلك المراكز، لأن الجميع أحرار وكل سيد في قراره، إلا إذا تدخلت القوة العمومية وأجبرته على دخول المركز .