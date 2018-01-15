أكدت وزارة السكن والعمران والمدينة أنها ستقوم هذا الأسبوع بالإعلان عن حصة كل ولاية من برنامج السكن الترقوي المدعم.

وجاء في بيان للوزارة اليوم الإثنين " تعلم وزارة السكــن والعمــران والمدينة كافة المواطنين أنها ستقوم خلال هذا الأسبوع بتبليغ حصة كل ولاية من برنامج السكنات العمومية المدعمة (LPA)، و المقدرة بـ 70 ألف وحدة سكنية عبر التراب الوطني ، و هذا حتى يتسنى للولاة التحضير للبدء في عملية استكمال الإجراءات المتعلقة بتعبئة العقار".

وأضاف البيان "كما أنها على وشك الانتهاء من استكمال النصوص التنظيمية المؤطرة لصيغة السكنات العمومية المدعمة(LPA)، والتي سوف تضعها تحت تصرف السلطات المحلية وكل الفاعلين في العملية من أجل الانطلاق فيها ميدانيا".