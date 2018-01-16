تمكنت دورية خفر السواحل بالقوات البحرية الليبية من إنقاذ 360 مهاجرا غير شرعي عبر عمليتين منفصلتين شرق وغرب العاصمة طرابلس، حسبما ذكرته مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء.

و نقلت المصادر عن الرائد بحار ناصر القمودي آمر الزورق (صبراتة) التابع لجهاز خفر السواحل قوله إن "عناصر الدورية تلقوا نداء استغاثة قبالة ساحل مدينة القره بوللي 60 كلم شرق طرابلس، وتم إنقاذ جميع الأفراد".

وأضاف "عقب استكمال العملية الأولى، تلقينا نداء جديدا بوجود اثنين من القوارب قبالة ساحل مدينة زوارة 120 كلم غرب طرابلس، وعند الوصول إلى الموقع تم إنقاذهم دون تسجيل أي حالات وفاة بينهم".

وأشار آمر الزورق التابع لجهاز خفر السواحل، إلى أن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين تم إنقاذهم بلغ 360 وهم من جنسيات عربية وإفريقية، وتم نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، وتسليمهم إلى مراكز الإيواء بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

و نجحت عمليات الإنقاذ التي نفذتها القوات البحرية الليبية منذ مطلع الشهر الجاري، بإنقاذ أكثر من ألف مهاجر غير شرعي، إضافة إلى عملية الإنقاذ التي تمت يوم أمس الإثنين.