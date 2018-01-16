سجل إنتاج المركب الغازي لتيقنتورين) ولاية إليزي) ارتفاعا ليبلغ 8.8 مليار متر مكعب في 2017، حسبما عنه اليوم الثلاثاء مدير تجمع الشركات سوناطراك-بريتيش بتروليوم (المملكة المتحدة)ـ ستاتويل (النرويج)، سليم جطو.

ويتراوح معدل الإنتاج اليومي لهذا المركب الذي يديره تجمع الشركات سوناطراك-بريتيش بتروليوم-ستاتويلي بين 22 و23 مليون متر مكعب يوميا، حسب تصريحات صحفية لنفس المسؤول على هامش زيارة للرئيس المدير العام لمجمع سوناطراكي عبد المومن ولد قدور للمركب الذي تعرض لهجوم إرهابي في 16 يناير 2013. واسترجع بالتالي المركب الغازي تقريبا طاقته الإنتاجية الأولية المقدرة بـ 9 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، قبل الهجوم الإرهابي قبل خمس سنوات بالضبط.

يذكر أن مجمع سوناطراك وقع في ديسمبر الماضي بالجزائر على ملحق للعقد المتعلق باستخراج واستغلال الغاز بأن أميناس مع بريتيش بتروليوم "بي بي" والنرويجية ستاتويل بهدف رفع الاحتياطيات الغازية لهذه المنطقة.

واتفقت الشركات المتعاقدة على استغلال فرص تطوير الاحتياطيات على مستوى إن أميناس من خلال قدرات إضافية تقدر بـ11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عن طريق برنامج استثماري إضافي بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار.

وسيسمح هذا البرنامج الاستثماري-الذي يضم حفر آبار جديدة للتطوير ونظاما ثلاثي الأبعاد لاستكشاف باطن الأرض ومشروعا للضغط- بالحفاظ على مستوى الإنتاج التجاري لحقل تيغنتورين بإن أميناس إلى ما بعد عام 2035.

يذكر أن العقد الأصلي بين هذه الأطراف كان قد وقع عام 1998 في حين شرع فعليا في الإنتاج سنة 2006.

وإلى غاية اليوم، تم إجاز مركز معالجة رئيسي مكون من ثلاثة قطارات متماثلة وكذا محطة لضغط الغاز المنتج تتضمن ثلاثة مضخات للضغط كما تم حفر 63 بئرا.