أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى، اليوم الثلاثاء، أن حصة الجزائر في موسم الحج المقبل "لم تتراجع و أن التفاوض مازال قائما" مع السلطات السعودية حول ألف جواز سفر إضافي و الاستفادة من الحصص غير مستغلة لبعض الدول.

وفند الوزير في تصريحات له على هامش الندوة الولائية حول مخاطر الأنترنت المنظمة بدار الإمام المحمدية، أن تكون حصة الجزائر قد تراجعت "كما يروج له" .

وقال أن المملكة العربية السعودية " ستقترح على الجزائر ألف جواز سفر إضافي لأداء مناسك الحج هذه السنة".

وقد طالبت الجزائر، يضيف الوزير، في مراسلة أخيرة إلى السلطات السعودية، برفع حصتها إلى 41 ألف حاج، و كان الجواب سلبيا "في الساعة الحاضرة" .

و أكد أنه في الأسابيع القادمة يمكن "التوصل" إلى اتفاق يسمح للجزائر بـ "الاستفادة من حصص الدول التي سوف "تغيب عن الحج أو التي لن تستهلك حصتها كاملة".

وأوضح الوزير بشأن أسباب رفض المملكة العربية السعودية لحصص جديدة بالقول أن هذه الأخيرة " لا تراجع حصص الدول على أساس الكثافة السكانية و إنما حسب قدرة الاستقبال".