حسم نادي اتحاد الجزائر آخر بطاقات الدور ثمن النهائي من منافسة كأس الجمهورية بعد تغلبه على متصدر الرابطة المحترفة الأولى شباب قسنطينة بهدف لصفر بملعب عمر حمادي.

وسجل هدف اللقاء الوحيد الذي يدخل في إطار الدور السادس عشر لكأس الجزائر أمير سعيود في الدقيقة 60 بقذفة قوية مستغلا توزيعة رائعة من زميله أسامة درفلو.

الأندية المتأهلة للدور الثمن نهائي:

شباب الدار البيضاء

دفاع تاجنانت

شباب الزاوية

شباب بلوزداد

مولودية البيض

اتحاد بلخير

جمعية عين مليلة

مولودية بجاية

مولودية الجزائر

اتحاد بسكرة

اتحاد البليدة

مولودية وهران

اتحاد بلعباس

شبيبة القبائل

شبيبة الساورة

اتحاد الجزائر

للتذكير ستسحب قرعة الدورين ثمن وربع النهائي يوم 23 جانفي بالقصر الدولي للمؤتمرات بالجزائر.