تمكنت مجهودات قادتها محافظة عين مليلة من إقناع 12 منتخبا محليا عبر كل من بلديتي سوق نعمان وعين فكرون بأم البواقي، بالالتحاق بحزب الأفالان، بعدما كانوا يمتطون حزب الفجر الجديد الذي افتكوا بواسطته مقاعدهم بهذه المجالس. وقد تم الإعلان عن ذلك خلال أشغال ندوة توجيهية قادتها ذات المحافظة (مستحدثة مؤخرا). أما المطلب الرئيسي للطبقة النضالية القاعدية فلا يزال يدور حول إعادة دمج المحافظات والعودة إلى عهد المحافظة الأم، بعد حالة التشرذم والتناحر التي خلفتها “خرجة” عمار سعداني آنذاك.