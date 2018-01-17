تأهل ليستر سيتي إلى الدور الرابع من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم بفوزه على ضيفه فليتوود تاون من الدرجة الثانية 2-صفر الثلاثاء في مباراة معادة عن الدور الثالث بعد تعادلهما سلبا في الأولى في 6 يناير الحالي.



وجاء فوز ليستر سيتي بنكهة إفريقية بعدما سجل المهاجم النيجيري كليتشي ايهياناتشو المنضم إلى صفوفه من مانشستر سيتي الصيف الماضي، الهدفين من صناعة المهاجمين الدوليين الجزائريين إسلام سليماني ورياض محرز.



وافتتح ايهياناتشو التسجيل في الدقيقة 43 بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة إثر تلقيه كرة من مهاجم سبورتينغ لشبونة البرتغالي السابق سليماني.



وعزز ايهياناتشو تقدم ليستر سيتي بالهدف الثاني في الدقيقة 72 بيسراه أيضا من داخل المنطقة إثر تمريرة من محرز.



ولعب سليماني ومحرز أساسيين، وترك الأول مكانه لمارك البرايتون في الدقيقة 56، قبل أن يخرج محرز في الدقيقة 81 ليدخل جيمي فاردي مكانه.



وكان مدرب ليستر سيتي الفرنسي كلود بويل أعلن الإثنين أن قيمة جناحه الدولي الجزائري محرز تقدر بـ 100 مليون جنيه استرليني (112 مليون أورو) بعدما كثرت الشائعات حول امكانية ترك فريقه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وقال بويل: "إنها مجرد تكهنات ولا يمكننا الرد عليها كلها. ربما قيمته لا تزال أكثر من 100 مليون جنيه".



وأضاف المدير الفني الفرنسي الذي يمني النفس بالابقاء على الجناح الدولي الجزائري الذي أختير أفضل لاعب في الدوري موسم 2015-2016: "دائما الأمر نفسه مع رياض. إنها مجرد شائعات وتكهنات".



وفي الدور المقبل، يلعب ليستر سيتي مع بيتربره (ثانية).