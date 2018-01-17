أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نورالدين بدوي ،اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أن برنامج السكن والقضاء على الأحياء الهشة متواصل إلى غاية القضاء نهائيا على هذه الأحياء.

وطمأن بدوي كل المواطنين، في تصريح للصحافة خلال زيارة قادته إلى بلدية براقي بالجزائر العاصمة في إطار الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني الـ51 للبلدية، بأن برنامج الإسكان والقضاء على الأحياء الهشة متواصل إلى غاية القضاء النهائي على هذه الأحياء، مبرزا أن البرامج السكنية الموجهة لهذه الأحياء ضخمة و تندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن جزء من هذه البرامج جاري إنجازها وأخرى ستنجز قريبا .

ولدى حديثه ، مع عمال بلدية براقي جدد بدوي التأكيد أن "مصالحه لن تتخلى عن العمال المتعاقدين". كما أوضح الوزير أنه تم اختيار بلدية براقي لاحتضان هذه الاحتفالات لكونها تحمل رمزية للمعاناة و التضحية ضد الإرهاب من أجل الجزائر