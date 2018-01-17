بادرت مؤسسة بريد الجزائر بتسوية وضعية 5584 عامل متعاقد موزعين على المستوى الوطني وذلك تطبيقا للوائح مجلس الإدارة، حسبما أوضح اليوم الأربعاء بيان للمؤسسة.

وجاءت هذه العملية، وفق ما أكد البيان، "تطبيقا للائحة مجلس الإدارة في دورته الاستثنائية المنعقدة في 23 يوليو الماضي، و الذي يقضي بالإدماج التدريجي للعمال ذوي عقود العمل المؤقتة، سواء في إطار العمل المدعم CTA أو عقود جهاز المساعدة على الإدماج DAIP.

و استفاد 641 عاملh في 2017 في إطار عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني من عقود عمل مدعم، إضافة إلى استفادة 632 عاملا في إطار عقود العمل المدعم من عقود عمل غير محددة المدة".

وشرع بريد الجزائر في "إطار البرنامج المسطر لسنة 2018 في استكمال عملية الإدماج التدريجي للعمال المتواجدين في وضعية التوظيف المؤقت، و ذلك بإدراج حصة ثانية تتمثل في تحويل 584 عقود في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني إلى عقود عمل مدعمة.

وهو ما يعادل تحويل 502 عقد عمل في إطار العمل المدعم إلى عقود عمل غير محددة المدة"، يضيف ذات البيان .

وتتواصل هذه العملية إلى غاية تسوية وضعية كل الموظفين المؤقتين، أي بمجموع 3225 عامل في وضعية توظيف مؤقت بالصيغتين في أفاق سنة 2019 ، بحيث تراعي عملية الإدماج التدريجي لهذه الفئة من العمال أولويات تترتب وفق معايير الأقدمية، الوضع العائلي، السن، و كذا السوابق التأديبية.