أهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء ليخسر برشلونة حامل اللقب في آخر ثلاثة مواسم 1-صفر أمام جاره إسبانيول في ذهاب دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم وينتهي سجله الخالي من الهزيمة عند 29 مباراة في كل البطولات هذا الموسم.

وأحرز أوسكار ميليندو هدف إسبانيول في الدقيقة 88 بعدما تصدى دييغو لوبيز حارس مرمى ريال مدريد السابق لركلة جزاء من ميسي في بداية الشوط الثاني.



ولم يخسر برشلونة أمام إسبانيول منذ 2009 وهذه هي أول هزيمة أمام غريمه المحلي في الكأس منذ 1970. وكانت آخر هزيمة لبرشلونة أمام ريال في كأس السوبر الإسبانية يوم 16 أوت.