وضع تطبيق "كاسبرسي باسوورد مانجير"،تطبيقا سينهي مشاكل تذكر كلمات المرور لفتح مختلف الحسابات الإلكترونية وعلى جميع الأجهزة الخاصة بك.

مشكل صعب توصل لحله أخيرا تطبيق" كاسبرسي باسوورد مانجير"، فمن منا لم يواجه مشكلة تذكر كلمة المرور لفتح مختلف الحسابات الإلكترونية على شبكة الأنترنت خاصة وأن بعض المواقع تفرض تغيير كلمة المرور كل ثلاثة أشهر وهذا ما يتطلب ذاكرة قوية لعدم الخلط ما بين مختلف الكلمات والأرقام التي تم استخدامها من قبل.

وهذا التطبيق الجديد يقوم على اختيار كلمة سر رئيسية لتخزين مختلف كلمات المرور وبيانات البطاقات والعناوين التي يمتلكها المستخدم، إذ يتم الوصول إليها عن طريق إدخال كلمة المرور الرئيسية عبر تطبيق "كاسبرسي باسوورد مانجير" المجاني من مختلف الأجهزة المستخدمة.

ومن أجل سلامة الحسابات من القرصنة يقوم التطبيق بالتحقق من عدم تكرار كلمات السر بالإضافة إلى تقييم مستوى أمان وسلامة كلمة المرور بهدف تفادي عمليات القرصنة.

وفي هذا الإطار بإمكان تطبيق "كاسبرسي باسوورد مانجير" أن يقترح على مستخدمه كلمات مرور عالية السلامة لكل المواقع والحسابات الشخصية.

ويوفر التطبيق كذلك مزامنة كل كلمات مرورك بحيث يمكنك الوصول إليها عبر حاسوبك الشخصي وأجهزة "ماك" و"آيفون" و"آيباد" وهاتفك وجميع الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد".