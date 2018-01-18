أفادت العديد من التقارير الصحفية السعودية الصادرة اليوم الخميس، أن الحارس الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي قد توصل إلى اتفاق مع إدارة نادي الاتفاق الذي ينشط في البطولة السعودية للقسم الممتازة، ومن المتوقع أن يمضي على عقد لمدة موسم ونصف.

وحسب نفس المصدر فإن الجزائري سيمضي اليوم الخميس على عقده في صفقة انتقال حرة بعد أن فسخ عقده مع نادي رين الفرنسي في شهر نوفمبر الفارط.

وكان نادي الاتفاق قد فسخ عقد حارسه الأردني أحمد عبد الستار وهذا ما يؤكد اقتراب الجزائري من أول تجربة خليجية له.

ويبقى نادي الاتفاق أول المهددين بالسقوط إلى الدرجة الثانية السعودية حيث يحتل المرتبة 13 برصيد 15 نقطة في الوقت الذي يسيطر فيه الهلال على البطولة السعودية باحتلاله ريادة الترتيب بـ 36 نقطة.