أعلن المجمع الفرنسي آلستوم اليوم الخميس أنه قام بإرسال القطار الأول من بين القطارات الـ 17 من نوع "كوراديا" متعددة التخصصات الموجهة للخطوط الطويلة و التي تقدمت بطلب اقتنائها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في 29 جويلية 2016.

وأوضحت المؤسسة في بيان تلقت وكالة الأنباء الجزائرية نسخة منه أن "القطار سينقل إلى ميناء سافون (إيطاليا) ليتم شحنه باتجاه ميناء الجزائر العاصمة (الجزائر) ومن المنتظر أن يصل في 29 جانفي 2018" مؤكدة أن عمليات تسليم هذه القطارات ستتواصل إلى غاية شهر جويلية 2018.

وأضافت آلستوم أن هذه القطارات التي تم تصميمها وتصنيعها في موقع آلستوم برايشوفن (فرنسا) ستغطي المدن الكبرى الجزائرية.

في هذا الصدد صرح المدير العام لآلستوم الجزائر هنري بوسيري "إننا نحتفي اليوم بانطلاق أول قطار "كوراديا" نحو إفريقيا و نحن فخورون بتسليم هذا القطار الأول إلى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالجزائر وبفضل ثقة زبوننا و التزام فرقنا فإن مخطط التسليم قد تم احترامه بشكل جيد و سيتواصل إلى غاية شهر يوليو 2018" مشيرا إلى أنه بفضل هذا المشروع "نحن مرتاحون للمساهمة في تطوير النقل في هذا البلد".

كما تمت الإشارة إلى إن قطار "كوراديا" متعدد التخصصات يعد وسيلة نقل للخطوط الطويلة و يعمل بالديزل و الكهرباء (25 كيلوفولط) يمكنه أن يسير بسرعة 160 كلم في الساعة و يبلغ طوله الإجمالي حوالي 110 متر و يحتوي على ستة مركبات ويستطيع حمل 254 مسافرا من بينهم 60 في الدرجة الأولى.

وأوضح المختص العالمي في حلول النقل أن قطار "كوراديا" متعدد التخصصات يستجيب لاحتياجات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و مسافريها لأنه "مكيف" مع الظروف المناخية للبلاد (رمال وحرارة مرتفعة) ويتوفر على نظام تكييف "جد فعال".

كما يتوفر -حسبما تم تأكيده- على أرضية منخفضة تسهل عملية الدخول والتنقل على متن القطار سيما بالنسبة للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأن عملية تهيئة القطار تندرج ضمن آخر التطورات التي باشرتها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والتي تسمح بتوفير "أكبر قدر" من الراحة في السفر.

أما عملية تصميم و تصنيع ومرافقة القطارات الـ17 فقد تكفل بها موقع آلستوم برايشوفن الذي أشرك في هذا المشروع خمسة مواقع أخرى في فرنسا.

كما أوضحت المؤسسة أن القطارات من نوع "كوراديا" تتوفر على 30 سنة من الخبرة مع أكثر من 4 مليار كلم قطعها 3000 قطار.

للتذكير فإن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كانت قد قدمت طلبا في جويلية 2015 لشركة آلستوم لاقتناء 17 قطارا من نوع "كوراديا" متعددة التخصصات في إطار مشروع التحديث وتوسيع الشبكة الذي تقوم به الشركة الجزائرية.

وخلص المصدر في الأخير إلى أن هذه القطارات ستربط الجزائر العاصمة بمدن وهران وعنابة وقسنطينة وبشار خلال الثلاثي الأول من سنة 2018.