شيشيشيشي



تغلب المنتخب الغابوني لكرة اليد ''رجال'' على نظيره الجزائري بنتيجة (26 - 25) (الشوط الأول: 16-12) مساء اليوم الخميس ضمن فعاليات الجولة الثانية (المجموعة الأولى) لكأس أمم افريقيا-2018 لكرة اليد الجارية بالغابون من 17 إلى 27 يناير 2018.



هذا الفوز, هو الثاني للمنتخب الغابوني بعد المسجل يوم أمس أمام الكونغو (27-22) فيما سجل الخضر أول تعثر لهم, بعد فوزهم يوم أمس على الكاميرون (31-23).

بفضل هذا الانتصار, يحتل الغابون المركز الأول برصيد 4 نقاط من فوزين امام تونس (2ن) من مباراة واحدة و الجزائر (2 ن) من مباراتين.



في وقت سابق من اليوم و لحساب نفس المجموعة, تغلبت تونس على الكاميرون (32-26), فيما ركنت الكونغو الديمقراطية للراحة.

وستجري يوم غد الجمعة مباريات الجولة الثالثة لهذه المجموعة, تجمع الأولى الكونغو و الجزائر (سا 00ر15) و الثانية الغابون و تونس (سا 00ر19)

على ان يركن المنتخب الكاميروني للراحة.

عقب مباريات الدور الأول, تتأهل المنتخبات الأربعة الاولى عن كل مجموعة للدور الثاني .