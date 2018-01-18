منتخب كرة اليد ينهزم أمام الغابون

رياضة
18 يناير 2018 () - الخبر اونلاين/ واج
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شيشيشيشي  
 
 تغلب المنتخب الغابوني لكرة اليد ''رجال'' على  نظيره الجزائري بنتيجة (26 - 25) (الشوط الأول: 16-12) مساء اليوم الخميس ضمن  فعاليات الجولة الثانية (المجموعة الأولى) لكأس أمم افريقيا-2018 لكرة اليد  الجارية بالغابون من 17 إلى 27 يناير 2018.


 هذا الفوز, هو الثاني للمنتخب الغابوني بعد المسجل يوم أمس أمام الكونغو  (27-22) فيما سجل الخضر أول تعثر لهم, بعد فوزهم يوم أمس على الكاميرون  (31-23).
 بفضل هذا الانتصار, يحتل الغابون المركز الأول برصيد 4 نقاط من فوزين  امام تونس (2ن) من مباراة واحدة و الجزائر (2 ن) من مباراتين.


 في وقت سابق من اليوم و لحساب نفس المجموعة, تغلبت تونس على الكاميرون  (32-26), فيما ركنت الكونغو الديمقراطية للراحة.
 وستجري يوم غد الجمعة مباريات الجولة الثالثة لهذه المجموعة, تجمع الأولى  الكونغو و الجزائر (سا 00ر15) و الثانية الغابون و تونس (سا 00ر19)
على ان يركن المنتخب الكاميروني للراحة.
 عقب مباريات الدور الأول, تتأهل المنتخبات الأربعة الاولى عن كل مجموعة  للدور الثاني .

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