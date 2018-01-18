أحبطت الجمارك ببئر العاتر والشريعة في تبسة أمس، محاولة تهريب محركات سيارات قديمة، وسجائر أجنبية ومهلوسات، ودراجات نارية، بتمويه شحنها على متن شاحنة لاستيراد الإسمنت، وقدرت الغرامة المالية المستحقة من العملية بأكثر من 6 ملايير سنتيم.



تمكنت الفرقة متعددة المهام للجمارك الجزائرية بالشريعة، في عملية أولى، على مستوى الطريق الرابط بين بلديتي العقلة المالحة (منطقة عين الزقيق) والماء الأبيض، بتبسة، بعد توقيف سائق شاحنة "سوناكوم" من حجز 15 محركا مستعملا بعلب السرعة لمركبات مختلفة، بقيمة غرامة مالية بأكثر من 2.5 مليار سنتيم.



وفي عملية ثانية للفرقة المتنقلة للجمارك ببئر العاتر، وعلى مستوى الطريق الرابط بين بئر العاتر والشريعة، تم حجز شاحنة من نوع "جاك" على متنها سجائر من نوع "بون" مهربة، بكمية 1800 علبة و2160 علبة من سجائر "روايال بزنس" بقيمة مالية تفوق 2.2 مليار سنتتيم بما فيها الغرامة المالية.



وفي ذات السياق عالجت الفرقة التجارية لجمارك مركز العبور الحدودي بوشبكة أثناء إتمام إجراءات الدخول إلى التراب الوطني لسائق شاحنة من نوع "شاكمان" تحمل بضاعة متمثلة في 22 طنا من الاسمنت قصد جمركتها، قضية تهريب عن طريق التمويه بعد فحص البضاعة محل التصريح الجمركي، تبين أن السائق قام بإخفاء بضائع مهربة بين الطرود الحاملة للاسمنت تتمثل في دراجتين ناريتين ودراجة هوائية ومحرك سيارة وآلة تلحيم كبضائع مستعملة.



كما حجزت ذات المصالح 300 قرص مهلوس من نوع "بريقابالين" بسعة 150 ملغ، و112 قرص مهلوس من نوع "ليريكا" بسعة 150 ملغ، و10 علب من دواء "فيتامين دي 3"، قبل أن تحبط فرقة مركز العبور بالمريج محاولة تهريب 1539 علبة لمواد شبه صيدلانية وكمية 34 علبة للحليب الطبي ودراجة هوائية.



وقد حررت محاضر لمصادرة مركبات التهريب المستعملة والبضائع المحجوزة مع إحالة ملفات المتورطين إلى الجهة القضائية المختصة بمحاكم بئر العاتر وتبسة والعوينات لتحديد تاريخ جلسة المحاكمة.



