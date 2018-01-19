تراجعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المائة يوم الجمعة بعدما بدد تعافي إنتاج الولايات المتحدة إثر استمرار انخفاض مخزونات الخام وفاق ذلك الأثر.

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 68.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:02 بتوقيت غرينتش بانخفاض قدره 66 سنتا، أو ما يعادل 0.95 بالمائة، عن سعر التسوية السابقة. وسجلت العقود يوم الإثنين أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2014 عند 70.37 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 63.23 دولار للبرميل بانخفاض قدره 72 سنتا، أو ما يعادل 1.1 بالمائة، مقارنة مع سعر التسوية السابقة. وكان الخام بلغ مستوى الذروة المسجل في ديسمبر 2014 عند 64.89 دولار للبرميل يوم الثلاثاء.

وقال تجار إن انخفاض الأسعار حدث بسبب تعافي إنتاج الخام في الولايات المتحدة بعد هبوط في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى انخفاض متوقع في الطلب.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الخام الأمريكي بلغ 9.75 مليون برميل يوميا في 12 يناير الجاري. وكان الإنتاج هبط إلى 9.49 مليون برميل يوميا في بداية العام لأسباب أبرزها موجة الطقس السيئ التي أدت إلى توقف بعض الإمدادات. ويتوقع معظم المحللين أن يتجاوز حجم إنتاج الولايات المتحدة حاجز العشرة ملايين برميل يوميا قريبا.