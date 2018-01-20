تمكنت شرطة الحدود البحرية التابعة لأمن ولاية مستغانم مؤخرا من إحباط عملية عبور لمواطنين جزائريين عبر المنفذ الحدودي بميناء مستغانم بطريقة غير شرعية. حسبما علم أمس، من هذا السلك الأمني.



وأوضح المصدر أن العملية تمت الإثنين الماضي في حدود الساعة السادسة مساءا بالمحطة البحرية لنقل المسافرين أثناء معالجة الرحلة المتوجهة إلى فالنسيا الإسبانية على متن باخرة تحمل الراية القبرصية. وأثناء المراقبة العادية للمركبات-يضيف نفس المصدر- لاحظ أعوان الشرطة البحرية أن الشخصين المرافقين لصاحب إحدى المركبات السياحية بترقيم أجنبي لا تتطابق ملامحهما الشخصية مع جواز السفر وبطاقة الإقامة الأجنبية الخاصة بهما.



وقامت الفرقة الأمنية على الفور بتوقيف المغترب (62 سنة) الذي ينحدر من ولاية الشلف بتهمة مساعدة مواطنين جزائريين أحدهما قاصر على عبور المنفذ الحدودي باستعمال وثائق مزورة.



وبينت التحقيقات أن المواطن الأول (32 سنة) من الشلف انتحل هوية الغير باستعمال وثائق سفر لا تخصه من أجل مغادرة الإقليم الوطني بمساعدة المغترب الذي حاول أيضا مساعدة المواطن الثاني (13 سنة) المقيم بالشلف على الهجرة بنفس الطريقة.



وبتهم انتحال هوية الغير ومساعدة مواطنين جزائريين أحدهما قاصر على عبور منفد حدودي باستعمال وثائق الغير ومحاولة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية تم تقديم الموقوفين الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم الذي أمر بوضع المغترب والموقوف الأول تحت الرقابة القضائية وأحال الموقوف الثاني القاصر أمام قاضي الأحداث وأمر بإخلاء سبيله كما أشير إليه.



في نفس السياق، أحبط حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني بعين تموشنت ووهران، محاولات هجرة غير شرعية لـ (12) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف ستة (06) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار.



