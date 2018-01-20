أحبطت مصالح الدرك الوطني نهاية هذا الأسبوع محاولة تهريب 228 كلغ من مادة الكيف المعالج بوهران، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن الهيئة الأمنية المذكورة.

ووفقا لذات المصدر، فقد مكنت عملية تتبع تحركات عناصر شبكة تحترف الإتجار الدولي للمخدرات إنطلاقا من المغرب، على ضوء استغلال "محكم" لمعلومات من تفكيكها من قبل أفراد فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص.

وقد تم توقيف هؤلاء المهربين على مستوى حاجز للمراقبة لأمن الطرقات للدرك الوطني بالكرمة (المدخل الجنوبي للمجمع الحضري لوهران)، أين تم حجز السيارة التي كانت على متنها الكمية المهربة من المخدرات.

وبمواصلة التحريات، وفي إطار إذن بتمديد الاختصاص الإقليمي، تمكن الدركيون المحققون على مستوى الجهة الوسطى للبلاد من حجز شاحنة كانت تستعملها الشبكة نفسها في نشاطها الإجرامي، إلى جانب مبلغ مالي "معتبر" يشكل إحدى عائدات نشاط ذات الشبكة.