عمق رائد ترتيب الرابطة المحترفة الاولى شباب قسنطينة الفارق عن ملاحقيه إلى خمس نقاط بعد فوزه على دفاع تاجنانت في إطار مقابلات الجولة 17.

ولم يكن فوز أبناء المدينة المعلقة سهلا وتحقق في الدقيقة 89 عن طريق زعلاني، بعدما كانت المقابلة تتجه للتعادل الإيجابي بهدف لكل شبكة (عبيد د20، دوسي كودجو د 72 ض.جزاء).

ورفع زملاء الهداف عبيد رصيدهم إلى 35 نقطة في المركز الاول مستغلين تعثر الملاحق شبيبة الساورة الذي تجمد رصيده عند النقطة 30.

وفي مقابلة أخرى، ضيع اتحاد الجزائر فرصة مقاسمة المركز الثاني مع شبيبة الساورة بعدما انقاد للهزيمة في الداربي العاصمي الذي احتضنه ملعب 5 جويلية ضد نصر حسين داي.

وسجل أهداف اللقاء عدادي (10) واجي (89) لنصر حسين داي وبن يحي (90+3 ض جزاء) لاتحاد الجزائر.

من جهته حقق مولودية وهران فوزا مهما على نادي بارادو بنتيجة هدف لصفر وقعه المهاجم تومي في الدقيقة 80، ليرتقي الحمراوة للمركز الرابع في سلم الترتيب برصيد 28 نقطة.

وفي مقابلة اخرى فاز فريق اتحاد بلعباس على مضيفه اولمبي المدية اليوم السبت بملعب امام الياس بالمدية.

وسجل الهدف الوحيد للقاء البديل بلحول في الدقيقة (85) لصالح اتحاد بلعباس.

كما كانت مولودية الجزائر من أكبر المستفيدين من هذه الجولة بعد إطاحتها بالوفاق السطايفي على ملعب 8 ماي 45، بنتيجة هدفين مقابل هدف، مما سمح لزملاء نقاش بالارتقاء إلى المركز الثالث برصيد 29 نقطة.

الجمعة :

اتحاد بسكرة - شبيبة الساورة 1- 0

شببية القبائل - اتحاد البليدة 1 -1

شباب بلوزداد - اتحاد الحراش 0 -1

السبت :

أولمبي المدية - اتحاد بلعباس 0 - 1

مولودية وهران - نادي بارادو 1 - 0

اتحاد الجزائر - نصر حسين داي 1 - 2

شباب قسنطينة - دفاع تاجنانت 2 - 1

وفاق سطيف - مولودية الجزائر 1-2

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 35 17

2. شبيبة الساورة 30 17

3.مولودية الجزائر 29 17

4.مولودية وهران 28 17

5. اتحاد الجزائر 27 17

6. وفاق سطيف 25 17

--. نصر حسين داي 25 17

8. نادي بارادو 22 17

9. اتحاد بلعباس 20 17

10 . دفاع تاجنانت 18 17

--. شباب بلوزداد 18 17

--. شبيبة القبائل 18 17

13. أولمبي المدية 17 17

14. اتحاد بسكرة 16 17

15. اتحاد الحراش 16 17

16. اتحاد البليدة 9 17.

ملاحظة: يؤخذ بعين الاعتبار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا), وفق ما أعلنته الاتحادية الجزائرية (الفاف), بخصم ست نقاط من رصيد فريق اتحاد بلعباس على خلفية خلافه المالي مع لاعبه الهولندي السابق من أصول كونغولية, جيسي مايلي.