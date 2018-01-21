وجهت الفروع النقابية للمؤسسات البيداغوجية للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى ولاية الجزائر العاصمة المجتمعة يوم 15 جانفي الجاري رسالة تنديد واستنكار للأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين بسبب إقصاء التمثيل للمؤسسات البيداغوجية في مكتب الاتحادية الوطنية للتعليم العالي واقتصارها على ممثلي الخدمات الجامعية.

وكشفت الفروع النقابية في بيان مشترك تلقت "الخبر"نسخة منه بأن هذا الغياب للتمثيل في الاتحادية يحول دون وصول انشغالات العمال للمؤسسات البيداغوجية بحكم عدم وجود ممثلين عنهم ولهم معرفة ودراية كاملة بطبيعة المشاكل المعاشة بهاته المؤسسات.

وجاء في ذات البيان المشترك بين النقابات أن طبيعة الانشغالات بين الخدمات والمؤسسات البيداغوجية مختلفة في معظم المجالات،بدليل ما ينص عليه القانون الأساسي للتعليم العالي.

وإزاء هذا فإنهم يطالبون بتدعيم مكتب الاتحادية بأعضاء يمثلون المؤسسات البيداغوجية، مبينين أنهم على استعداد لتقديم اقتراحات أخرى تصب في نفس السياق خدمة للتعليم العالي.

وشدد النقابيون على تنديدهم ورفضهم للقرارات "اللامسؤولة "والتي تخالف القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين في شقه التنظيمي، منوهين بالمراسلة الصادرة من اتحادية التعليم العالي الحاملة للرقم التسلسلي 003 المؤرخة في 25/12/2017،والموقعة من قبل الأمين العام للاتحادية، والمتعلقة بتجديد كل الفروع النقابية على المستوى الوطني،الموجهة إلى مدراء المؤسسات الجامعية،والتي خلقت بلبلة في أوساط الفروع النقابية كما خلقت مشاكل بين الفروع النقابية والإدارة.

وفي هذا الصدد تتوجه الفروع النقابية إلى الأمين العام لوضع حد لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة قصد إعادة الأمور إلى مجراها القانوني، مع النظر في إنشاء تنسيقية ولائية للمؤسسات البيداغوجية للتعليم العالي لولاية الجزائر، وتعميمها لسائر ولايات الوطن.