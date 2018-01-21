أفادت تقارير صحفية بأن إدارة نادي مانشستر يونايتد الانجليزي ربما تكون على وشك الصدام مع لاعب الوسط بول بوغبا، حيث يريد الفرنسي مضاعفة أجره، بمجرد انضمام المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز لملعب أولد ترافورد هذا الشتاء بشكل رسمي قادما من آرسنال.

وحسب مصادر صحفية فإن اليونايتد سيدفع لسانشيز راتبا أسبوعيا خياليا يقدر بـ400 ألف جنيه إسترليني، ما سيجعله اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لصحيفة ميرور، فإن بعض لاعبي اليونايتد، وأبرزهم بوغبا، غير راضين عن هذا الأمر، ويريدون هم أيضا زيادة في رواتبهم.

وفي سياق متصل أبلغ مينو رايولا وكيل بوغبا إدارة اليونايتد بأن راتب اللاعب الأسبوعي الحالي المقدر بـ200 ألف جنيه إسترليني لم يعد مقبولا، حيث يريد نجم يوفنتوس السابق التساوي مع سانشيز.

ومن المقرر أن ينضم سانشيز إلى فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلال الـ48 ساعة المقبلة.