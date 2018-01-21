أصيب ثمانية تلاميذ بجروح و رضوض مختلفة إثر حادث مرور وقع، اليوم الأحد، بين بلديتي بوزغاية و تاجنة بولاية الشلف ، حسبما أفاد به بيان لخلية الإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

وأوضح البيان أن تفاصيل الحادث الذي وقع صباحا بحي بوعليلي إثر انحراف حافلة النقل المدرسي كان على متنها طلبة الطور الثانوي و المتوسط من سكان حي بوعليلي و حي الصامتي تعود لفقدان السائق السيطرة على الحافلة نتيجة تعطل نضام الكبح مما أدى إلى انحرافه باتجاه مجرى مائي على حافة الطريق لإيقافها.

ووفقا لذات المصدر خلّف الاصطدام بالمجرى المائي وتدافع التلاميذ إصابة ثمانية منهم بجروح و رضوض مختلفة نقلوا على إثرها من طرف مصالح الحماية المدنية إلى العيادة المتعددة الخدمات ببوزغاية لتلقي الإسعافات الأولية.