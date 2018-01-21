قالت مصالح القيادة الولائية للدرك الوطني بڨالمة ، مساء اليوم الأحد ، أنّ فرق الكتيبة الإقليمية لدائرة بوشڨوف شرقي الولاية ، تمكنت ليلة السبت إلى الأحد ، من العثور على عجوز مسن يبلغ 81 سنة ، بعدما اختفى عن الأنظار منذ الصباح وإلى غاية منتصف الليل ، تاركا أهله وسط حالة من القلق والترقب .



وأوضحت بأنّ الشيخ المختفي ، عثرت عليه فرق الدرك ، داخل غابة معركة الزعلاني التابعة لبلدية عين بن بيضاء ، الغابة التي تبعد عن منزله المتواجد بالبلدية نفسها ،على بعد 4.5كلم .



وقد استنفرت مصالح الدرك وحدات الكتيبة الإقليمية ببوشڨوف وعناصر فصيلة الأمن والتدخل رقم 01 ، التي قادت بعد بعد عمليات البحث والتحري والتمشيط ، بالاستعانة بالثنائي "السينوتقني"وتقفّي أثر الشيخ المختفي ، تمكنت في حدود الساعة الـ23 و45 دقيقة من العثور عليه في حالة جيدة مثلما ذكرت المصادر نفسها ، حيث سلّم إلى عائلته وسط حالة من الارتياح والفرح.