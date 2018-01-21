اشتكى سكان حي 1200 مسكن بباب الزوار، في العاصمة، من فقدان العديد من الرسائل الهامة التي تردهم من الجزائر ومن الخارج من جهات رسمية، بسبب توقف ساعي البريد عن أداء نشاطه، وسط تجاهل تام لمصالح الإدارة المحلية للبريد لانشغال السكان. وبسبب ذلك، اضطر السكان إلى الانتقال بأنفسهم إلى مقرات الجهات الرسمية لقضاء حاجاتهم بعدما كان ساعي البريد هو من يتكفل بها، ويتساءل السكان ما إذا كانت الوزارة ألغت خدمات ساعي البريد بسبب التقشف، أم أن الإدارة المحلية لا تكترث لخدمة إيصال الرسائل إلى أصحابها؟