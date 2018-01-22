شارك اليوم الاثنين العشرات من الأطباء المقيمين المنحدرين من ولايات الجزائر العاصمة والبليدة وبجاية في مسيرة بتيزي وزو للمطالبة بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية حسبما لوحظ.

وانطلقت هذه المسيرة التي شارك فيها أيضا أطباء عامون و طلبة من كلية الطب من الحرم الجامعي حسناوة 1 للوصول إلى مقر الولاية مرورا بشارع لمالي أحمد.

وهتف المتظاهرون بشعارات ورفعوا لافتات للتكفل "الفعلي"بمطالبهم.

ومن بين هذه المتطلبات تحسين إطار العمل في المستشفياتي و إصلاح الخدمة المدنية سيما من خلال تعزيز إجراءات المبادرات و إزالة طابعها الإلزامي حسبما ذكره سفيان أفتوشي أحد ممثلي الأطباء المقيمين.

وحول إنشاء أمس الأحد من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لجنة مشتركة بين القطاعات للتكفل بمشاكل الأطباء المقيمين في العلوم الطبية لإيجاد حلول للمشاكل التي تم رفعها يأمل ممثلو هذه المسيرة أن "تخرج هذه المفاوضات بنتائج ملموسة بدل وعود لن يتم تجسيدها".