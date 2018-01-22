تعهد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الاثنين في خطاب ألقاه أمام البرلمان الإسرائيلي بأن السفارة الأمريكية ستفتح أبوابها بحلول نهاية العام المقبل، بموجب قرار نقلها الشهر الماضي بعد اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالمدينة المقدسة، عاصمة لإسرائيل.

وحث بنس أيضا المسؤولين الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات مع الدولة العبرية. وقال نائب الرئيس الأمريكي "القدس عاصمة إسرائيل ولهذا وجه الرئيس ترامب تعليماته لوزارة الخارجية للبدء فورا بالتحضيرات لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس" وسط تصفيق الحضور. وأضاف "في الأسابيع المقبلة، ستقدم الإدارة خطتها لفتح سفارة الولايات المتحدة في القدس، ستفتح سفارة الولايات المتحدة قبل نهاية العام المقبل".