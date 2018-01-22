تحتضن الجزائر الصالون الدولي الأول للكهرباء والطاقات المتجددة من 12 إلى 15 فبراير 2018 بقصر المعارض الصنوبر البحري، لإبراز أهم التحديات والمستجدات التي يتميز بها هذا المجال المستقبلي.



وحسب القائمين على "وكالة أدفيزيون" الجزائر المنظمة للتظاهرة، فإن الصالون يشارك فيه أكثر من 150 متعاملا في مجال الطاقة من منتجي الأجهزة والموزعين، ومكاتب الدراسة، إضافة إلى متعاملي التزويد الكهربائي، ومتخصصين في التجهيز. كما يتوجه المعرض إلى جمهور المستخدمين على غرار المهنيين في قطاع الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة.



ويعد الحدث الأول من نوعه في الجزائر -حسبما أكده المنظمون- حيث يركز على الفرص التي يتيحها قطاع الكهرباء والطاقات النظيفة في الوقت الذي تسعى الجزائر لبلوغ حصة قدرها 27 بالمائة من الطاقة المتجددة ضمن الحصيلة الوطنية لإنتاج الكهرباء مع حلول عام 2030.



كما يهدف الصالون إلى تعريف الجمهور العريض بالمستجدات في مجال التجهيزات الكهربائية المنزلية، مع تحسيس المواطنين بالحلول الطاقوية البديلة.

ويشهد الصالون مشاركة خبراء وأخصائيين، كما يضم البرنامج ورشات ولقاءات مهنية وسلسلة من الندوات ينشطها مختصون جزائريون وأجانب، ومن أبرز المدعوّين مصطفى حتي أستاذ البحوث في وحدة التطوير والتجهيزات الشمسية، وجيل بتيس الرئيس المؤسس لمكتب أوربيسيتي الفرنسي للاستشارات المتخصص في مجالات المدن الذكية والمقاولاتية وكذلك الباحث الصديق حاجي مدير المدرسة العليا للعلوم التطبيقية بالجزائر.