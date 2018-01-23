سيواجه المنتخب الجزائري لكرة اليد نظيره الأنغولي يوم الأربعاء بليبرفيل على الساعة 15:00 لحساب الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا 2018 .

و اختتمت الجزائر في المرتبة الثالثة للمجموعة أ بـ 5 نقاط يتقدمها الغابون الذي احتل المركز الثاني بفضل التعادل الذي انتزعه في اللحظات الأخيرة أمام الكاميرون مساء يوم الإثنين بنتيجة ( 29-29) و خلال اليوم الثاني انتهت المباراة بين الفريقين لصالح الغابون بنتيجة 26-25) ) و هو الانتصار الذي سمح للبلد المنظم بالتقدم في الترتيب على حساب الجزائر.

و من جانبها حققت أنغولا ثلاثة انتصارات خلال الدور الأول أمام نيجيريا (29-16) المغرب (32-21) و جمهورية الكونغو الديمقراطية (28-23) مقابل هزيمة واحدة أمام مصر (20-25) و فيما يلي برنامج ربع النهائي ( يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي الجزائري):



الساعة 13:00 : تونس- جمهورية الكونغو الديمقراطية

الساعة 15:00 : أنغولا- الجزائر

الساعة 17:00 : الغابون - المغرب

الساعة 19:00: الكونغو - مصر.

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