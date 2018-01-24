أحبط عناصر حرس السواحل التابعة للمجموعة الإقليمية لبني صاف بعين تموشنت ليلة الثلاثاء، محاولة هجرة غير شرعية لـ 19 شخصا من ضمنهم امرأة، العملية تمت اثر دوريات عائمة لحرس السواحل بعرض البحر، مكنتهم من رصد مجموعة من الأشخاص كانوا على متن زورق مطاطي، حيث تم توقيفهم جميعا على بعد تسعة أميال من شاطئ بوزجار، الحراقة ينحدرون من ولايات تيزي وزو، العاصمة ووهران، تتراوح أعمارهم ما بين 21 سنة و 38 سنة، تم تسليمهم الى الجهات الأمنية المختصة،ثم الى الجهات القضائية، و قد سمحت العملية بحجز الزورق المطاطي إلى جانب المحرك.