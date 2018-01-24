يعد تسجيل المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة من أرقام الهواتف الثابتة والمحمولة، أحد أبرز وسائل الأجهزة الاستخباراتية في الدول.

لكنّ المقدم حمد خورشيد، مساعد مدير إدارة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، أكد أن "الكويت تعتبر الدولة الوحيدة في المنطقة التى ليس لديها أجهزة تسجيل المكالمات الهاتفية"، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

وكشف في ملتقى ديوان النهام الأسبوعي بمنطقة السلام، لتسليط الضوء على الجرائم الإلكترونية والجواز الجديد والأمن العام، بحضور جمع غفير من أهالي المنطقة، أن عدد القضايا والشكاوى الإلكترونية التى تلقتها الإدارة العام الماضي بلغ 4100 قضية، لافتا إلى أن "2707 قضايا تمت احالتها الى النيابة والمتبقي كانت شكاوى عادية".

وأضاف أن هناك زيادة في الشكاوى المقدمة إلى الإدارة في السنوات الخمس الماضية. وأضاف: "عام 2013 بلغ عدد الشكاوى 997، وارتفع فى العام الذي تلاه الى 1212، ومن ثم 1495 عام 2015، وقفز في 2015 إلى 3945 شكوى".

وحذر من خطورة التساهل والتعاطف والتعامل مع الرسائل المجهولة الصادرة من حسابات وأرقام وهمية، من داخل او خارج البلاد مهما كان محتواها، والتى تؤدي دائما لابتزاز متلقيها.