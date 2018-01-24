

يفتتح نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وسلسلة فنادق بيستانا -وهي الأكبر في البلاد- فندقا جديدا في مشروع (بيستانا سي آر7) في مدينة مراكش المغربية العام القادم.



ويحذو رونالدو حذو نجوم رياضة آخرين استثمروا في فنادق ومن بينهم لاعب التنس آندي موراي ولاعبا كرة القدم غاري نيفيل ورايان غيغز، لكن مشروع رونالدو له طموحات عالمية.



والمشروع الجديد هو الخامس في سلسلة (بيستانا سي آر7)، وهي علامة تجارية تجمع بين الحرفين الأولين من اسم كريستيانو رونالدو (سي آر) ورقم قميصه (7).



وقال رئيس التطوير في مجموعة بيستانا للفنادق جوزيه روكيت إن المشروع سيستأجر الفندق الذي يضم 160 غرفة لمدة 20 عاما ويديره. وسيكون المستثمر المغربي إم أفينيو هو المالك والممول.



وقال روكيت للصحفيين "إنها علامة ستنمو... في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، سنزيد بسرعة عدد الفنادق إلى المثلين"، مضيفا أن إيبيزا وميلانو من بين المواقع المحتملة.



وكان الرئيس التنفيذي لبيستانا أبلغ رويترز في وقت سابق أن المشروع المشترك من المفترض أن يساعد على فتح أسواق جديدة في آسيا والشرق الأوسط حيث يحظى رونالدو بشهرة واسعة وأن يعزز التوسع في إسبانيا والولايات المتحدة.



وسيفتح رونالدو وبيستانا فندقين هذا العام في مدريد ونيويورك بعدما اختبرا بالفعل السوق في البرتغال التي تشهد ازدهارا سياحيا من خلال فندقين في البداية في كل من ماديرا ولشبونة.



وبيستانا هي سلسلة عائلية تضم أكثر من تسعين فندقا فخما. وقال روكيت إنها تهدف إلى فتح عشرين فندقا آخر، من بينهم فنادق تحمل العلامة التجارية سي آر7 باستثمارات قيمتها 200 مليون يورو بنهاية هذا العقد، معظمها في البرتغال