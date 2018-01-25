تعرض ريال مدريد لهزيمة مذلة 2-1 أمام ضيفه ليجانيس يوم الأربعاء ليودع كأس ملك إسبانيا لكرة القدم من دور الثمانية بسبب قاعدة فارق الأهداف خارج الأرض.



وحمل ريال، الذي شارك بتشكيلة طرأ عليها العديد من التغييرات في غياب كريستيانو رونالدو وجاريث بيل، تقدما 1-صفر من مباراة الذهاب لكنه تعرض لضربة جديدة في موسمه السيء عندما خسر أمام منافس يحتل المركز 13 في دوري الأضواء.



وبدأ ليجانيس المباراة بشكل رائع وسدد كلاوديو بوفو كرة من ركلة حرة اصطدمت بالقائم.



واستحق الفريق الزائر إدراك التعادل في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بعد نصف ساعة عندما حصل خافيير ايراسو على مساحة مستغلا خطأ من أشرف حكيمي وناتشو ليسدد بشكل رائع من خارج منطقة الجزاء كرة استقرت في الشباك.



وسدد بوفو كرة مباشرة في الشباك الخارجية في نهاية الشوط الأول وسط صيحات استهجان جماهير ريال ضد فريقها.



وبدا أن ذلك تسبب في رد فعل صاحب الأرض عندما حول كريم بن زيمة كرة داخل المرمى في بداية الشوط الثاني ليضع فريق المدرب زين الدين زيدان في المقدمة في مجموع المباراتين.



وأهدر ديميتريس سيوفاس مدافع ليجانيس فرصة خطيرة من ضربة رأس بالقرب من المرمى لكن بعد ذلك بلحظات لم يخطئ جابرييل بيرس في هز الشباك بضربة رأس ليتقدم فريقه بفضل قاعدة فارق الأهداف خارج الأرض.



وانضم إليه بلنسية، الذي احتاج إلى ركلات الترجيح ليفوز على الافيس وصيف البطل في الموسم الماضي يوم الأربعاء، وإشبيلية الذي أخرج اتليتيكو مدريد يوم الثلاثاء في قرعة الدور قبل النهائي.



ويستضيف برشلونة متصدر الدوري جاره إسبانيول في مباراة الإياب يوم الخميس بعدما خسر 1-صفر في الذهاب الأسبوع الماضي.