صرح ،اليوم الخميس، والي ولاية عنابة محمد سلماني في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى الإذاعية، بالقضاء قريبا على أزمة نقص المياه الصالحة للشرب.

كشف محمد سليماني أن حل أزمة المياه سيتم عبر إعادة تأهيل 22 بئرا ببوثلجة التي ستضيف نحو 30 ألف متر مكعب وإنجاز 24 كلم من شبكة القنوات ذات الأقطار المختلفة و 12 بئرا جديدا فضلا عن إعادة تشغيل ستة آبار بالملاحة وإعادة تشغيل أربعة آبار بجسر بوشي مع محطة الضخ، وكذا إعادة الاعتبار وتأهيل بعض التجهيزات على مستوى شبكة التوزيع.

كما طمأن سلماني سكان الولاية بتوزيع الآلاف من السكنات، بجميع الصيغ، على مستحقيها وقال أن 2018 ستكون سنة السكن من خلال تنفيذ مشروع ضخم في جميع الصيغ، وسيتم توزيع أكثر من 1500 سكن اعتبارا من الـ 18 فيفري المقبل.