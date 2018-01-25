قال نائب رئيس وزراء تركيا بكر بوزداج ،اليوم الخميس، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن "تكف عن دعم الإرهابيين" إذا أرادت تجنب مواجهة محتملة مع تركيا في سوريا وأضاف بوزداغ، في مقابلة مع محطة تلفزيون "خبر": "الذين يساندون المنظمة الإرهابية سيصبحون هدفا في هذه المعركة"، في إشارة إلى الدعم الأمريكي لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية الذين تحاربهم تركيا في منطقة عفرين بشمال سوريا.

وفي المقابل قال مستشار الأمن الداخلي الأمريكي توم بوسيرت، الخميس، إن الولايات المتحدة تفضل أن تخرج القوات التركية من النزاع في بلدة عفرين، وناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتركيز على "الأهداف الإستراتيجية بعيدة المدى" في سوريا سلمية.

وأضاف بوسيرت متحدثا في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية "يجب أن تضع تركيا في اعتبارها احتمالية التصعيد أثناء تحركها نحو سوريا وعفرين"

وكانت واشنطن قد أعربت عن قلقها من العملية العسكرية التركية.