أظهر استطلاع رأي نشر الخميس ان قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس كعاصمة لاسرائيل، ادى الى تعزيز دعم الفلسطينيين "للكفاح المسلح".

وأفاد الاستطلاع ان عدد الفلسطينيين الذين أعربوا عن دعمهم "للكفاح المسلح" ضد الكيان الصهيوني، ارتفع بمعدل الضعفين تقريبا مقارنة باستطلاع مماثل أجري قبل ستة اشهر.

وأشار الاستطلاع ايضا الى تراجع الدعم لحل الدولتين.

وأجري الاستطلاع على عينة تمثيلية مؤلفة من 1270 فلسطينيا في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين وقطاع غزة، في الايام التي أعقبت اعتراف ترامب في 6 من ديسمبر الماضي بمدينة القدس كعاصمة للدولة العبرية، وقراره نقل السفارة من تل ابيب الى المدينة المقدسة.

أشار الاستطلاع أن 38,4% من الفلسطينيين الى تفضيلهم "للكفاح المسلح"، بينما دعا 26,2% فقط منهم الى التوصل الى اتفاق سلام.

وفي جوان، أجري استطلاع مماثل اشار فيه 21% من الفلسطينيين الذين استطلعت آراؤهم الى تفضيلهم للكفاح المسلح، مقابل دعم 45% منهم لاتفاق سلام.