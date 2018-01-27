يعتزم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي دفع الشرط الجزائي لجلب صفقة عربية خلال فترة الانتقالات الشتوية، حسبما أكدته تقارير صحفية بريطانية.

وأوردت صحيفة ميرور البريطانية، أن إدارة اليونايتد تعتزم دفع الشرط الجزائي في عقد الجزائري فوزي غلام الناشط في نادي نابولي والمقدر بـ 52.6 مليون جنيه إسترليني.

وفي نفس الإطار أفادت شبكة راي سبورت الإيطالية أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب اليونايتد، متحمس للتعاقد مع الظهير الأيسر والذي كانت تقارير قد ربطته أيضًا بالانضمام للعملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

وسجل غلام هدفين وصنع ثلاثة أخرى قبل أن يتعرض لإصابة معقدة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة مانشستر سيتي في رابطة أبطال أوروبا.

وأمضى صاحب الـ 26عاما عقدا جديدا مع نابولي شهر ديسمبرالماضي حتى عام 2022، ولن يعود للملاعب حتى الشهر المقبل بسبب معاناته حاليًا من مشكلة في الركبة.