أحرز مهاجم شباب قسنطينة، محمد أمين عبيد، أمس الجمعة هدفه الـ 13 خلال هذا الموسم، عقب فوز فريقه خارج الديار أمام اتحاد بلعباس (2-1) ليعزز بذلك صدارته في ترتيب الهدافين، ضمن مباريات الجولة الـ 18 لبطولة الرابطة الأولى- موبليس التي جرت أمس وتتواصل اليوم السبت.

ويتعلق الأمر بالهدف الثاني للاعب السابق لنصر حسين داي، الذي سبق له إحراز هدف في الجولة الماضية أمام دفاع تجنانت (2-1). ويعمق الدولي عبيد الفارق على ملاحقيه،أسامة درفلو (اتحاد الجزائر) ومصطفى جاليت (شبيبة الساورة) الذي يحصي كل واحد منهما 10 أهداف .

ويخلف المهاجم الأكثر فعالية في الموسم الحالي، أحمد قاسمي (نصر حسين داي) الذي اختير أحسن هداف في البطولة المنصرمة بـ 14 هدفا منهم 8 ضربة جزاء.



ترتيب أحسن الهدافين :



13 هدفا: محمد أمين عبيد (شباب قسنطينة)

10 أهداف : أسامة درفلو ( اتحاد الجزائر)، مصطفى جاليت (شبيبة الشاورة)

7 أهداف : سامي فروي ( اتحاد البليدة)

6 أهداف: محمد تومي ( مولودية وهران)

5 أهداف: حمزة بنوح ( اتحاد الحراش)، سيد علي يحيى شريف ( شبيبة الساورة)