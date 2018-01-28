أظهر فيديو للأمير السعودي الوليد بن طلال، الوليد وهو يتجول في جناحه داخل فندق الريتز كارلتون، مؤكدا أنه حظي بالاحترام، وكل مستلزماته من أكل وشرب، واتصالات، نافيا في مقابلة لـ"رويترز"، الشائعات التي وصفت تعرضه لإساءة المعاملة .

وأكد "الوليد"، أنه يلقى معاملة طيبة، ووصف شائعات إساءة معاملته بأنها محض كذب.

وقال إن أحد أسباب موافقته على إجراء المقابلة هو تفنيد مثل هذه الشائعات؛ وأضاف الأمير "الوليد"، وهو أحد أكبر أقطاب الأعمال في المملكة، إنه لا يزال يصرّ على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات.

وقال إنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته المملكة القابضة، دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.