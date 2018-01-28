



أحياناً تكون أسهل طريقة لأخذ نُسخة من شيء هي التقاط لقطة شاشة من شاشتك، وهذا ما تقوم به أداة Outil Capture في نظام ويندوز 10 حيث تعمل على حفظ المواضيع الإخبارية أو مراجعات الأفلام أو الوصفات ومشاركتها.



تتيح الأداة للمستخدمين إمكانية التقاط شاشة الحاسب بالكامل أو جزء منها أو إضافة ملاحظات أو حفظ قصاصة، كما يمكن للمستخدمين مشاركة هذه اللقطة عن طريق البريد الإلكتروني، أو حفظها أو طباعتها بشكل مباشر.



أنواع القصاصات التي توفرها أداة القطع



*قصاصة حرة: تتيح رسم أي شكل حول أي شيء تريد أخذ لقطة له.



*قصاصة مستطيلة الشكل: تتيح سحب المؤشر حول أي شيء لتكوين مستطيل.



*قصاصة النافذة: تتيح للمستخدم اختيار نافذة، مثل نافذة متصفح أو مربع حوار، التي تريد التقاطها.



*قصاصة ملء الشاشة: تتيح التقاط الشاشة بكاملها.



كيف يمكنك العثور على أداة القطع في ويندوز 10



يمكن للمستخدمين الوصول إلى الأداة عن طريق كتابة Outil Capture في خانة البحث، ثم قم بالنقر على اسم الأداة، بعدها يمكنك اختيار الشكل الذي تريد.

إضافة تعليق على قصاصة



بعد التقاط قصاصة، يمكنك الكتابة أو الرسم على القصاصة أو حولها عن طريق تحديد زر القلم أو قلم التمييز، كما يمكن تحديد الممحاة لإزالة السطور التي قمت برسمها.



