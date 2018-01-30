لن يبيع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم مهاجمه الدولي البلجيكي أدين هازارد لنادي مانشستر سيتي حتى لو قدم الأخير عرضا يفوق قيمة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني لباريس سان جيرمان الفرنسيي حسبما ذكرت اليوم الثلاثاء صحيفة تليغراف.

وكان البرازيلي نيمار قد انضم إلى فريق باريس سان جرمان بقيمة قياسية بلغت 222 مليون أورو (200 مليون جنيه إسترليني). و أضاف نفس المصدر أنه بالمقابل لن يقف تشيلسي أمام انتقال هازارد لريال مدريد في حال قدم الأخير عرضا ماليا ضخما فإنه يصر على عدم بيع لاعبه لنادى مانشستر سيتي أحد المنافسين المباشرين في الساحة الإنجليزية. في الوقت نفسه أشارت "تليغراف" إلى أن "البلوز" مازالوا يأملون في إقناع هازارد بالبقاء وتوقيع عقد جديد يحصل بمقتضاه على راتب أسبوعي يفوق 300 ألف جنيه إسترليني.